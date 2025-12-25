PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auf dem Heimweg ins Gesicht geschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Hamm-Heessen (ots)

Die Polizei Hamm erbittet Hinweise auf einen unbekannten Täter, der in einer Parkanlage in Hamm-Heessen mit einem Holzstiel auf einen 34-jährigen Mann einschlug und hierbei im Gesicht verletzte.

An Hl. Abend ging der Geschädigte gegen 20.30 Uhr durch den Park nördlich der Straße Vogelsang und traf dort auf den bislang unbekannten Täter, welcher ihm zunächst den Weg versperrte. Nach anfänglicher Schubserei ergriff der Täter dann einen Holzstiel und schlug auf den Geschädigten mehrfach ein. Als der Geschädigte sich seinerseits mit Fäusten wehrte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Der unbekannte männliche Schläger kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist geschätzt zwischen 35 Jahre und 40 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er war insgesamt dunkel gekleidet mit einer hellen Kapuze. Zudem trug er eine Basecap.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (sa)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 09:45

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Heessen (ots) - Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bramwiese war am Montag, 22. Dezember, zwischen 14.45 Uhr und 18.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem sich der oder die Unbekannten durch das Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafften, durchsuchten er oder sie die Räume und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld als Diebesgut. Die Polizei Hamm nimmt unter der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 08:11

    POL-HAM: Nach Zusammenstoß mit BMW - Fahrradfahrerin schwer verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Schwerverletzt kam eine 53-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag, 22. Dezember, auf dem Hannah-Arendt-Weg in ein Hammer Krankenhaus. Die Hammerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Hannah-Arendt-Weg in südlicher Richtung, als sie mit dem auf der Fahrbahn stehenden BMW eines 41-Jährigen kollidierte. Durch die Kollision stürzte die ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:49

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Dambergstraße

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Sonntag, 21. Dezember, 0.45 Uhr und Montag, 22. Dezember, 9.45 Uhr einen geparkten Pkw an der Dambergstraße. Der Fiat wies diverse Lackbeschädigungen am linken vorderen Kotflügel auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren