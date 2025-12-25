Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auf dem Heimweg ins Gesicht geschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Hamm-Heessen (ots)

Die Polizei Hamm erbittet Hinweise auf einen unbekannten Täter, der in einer Parkanlage in Hamm-Heessen mit einem Holzstiel auf einen 34-jährigen Mann einschlug und hierbei im Gesicht verletzte.

An Hl. Abend ging der Geschädigte gegen 20.30 Uhr durch den Park nördlich der Straße Vogelsang und traf dort auf den bislang unbekannten Täter, welcher ihm zunächst den Weg versperrte. Nach anfänglicher Schubserei ergriff der Täter dann einen Holzstiel und schlug auf den Geschädigten mehrfach ein. Als der Geschädigte sich seinerseits mit Fäusten wehrte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Der unbekannte männliche Schläger kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist geschätzt zwischen 35 Jahre und 40 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er war insgesamt dunkel gekleidet mit einer hellen Kapuze. Zudem trug er eine Basecap.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (sa)

