Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Zusammenstoß mit BMW - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Schwerverletzt kam eine 53-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag, 22. Dezember, auf dem Hannah-Arendt-Weg in ein Hammer Krankenhaus.

Die Hammerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Hannah-Arendt-Weg in südlicher Richtung, als sie mit dem auf der Fahrbahn stehenden BMW eines 41-Jährigen kollidierte.

Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(ds)

