PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Zusammenstoß mit BMW - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Schwerverletzt kam eine 53-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag, 22. Dezember, auf dem Hannah-Arendt-Weg in ein Hammer Krankenhaus.

Die Hammerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Hannah-Arendt-Weg in südlicher Richtung, als sie mit dem auf der Fahrbahn stehenden BMW eines 41-Jährigen kollidierte.

Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:49

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Dambergstraße

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Sonntag, 21. Dezember, 0.45 Uhr und Montag, 22. Dezember, 9.45 Uhr einen geparkten Pkw an der Dambergstraße. Der Fiat wies diverse Lackbeschädigungen am linken vorderen Kotflügel auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:49

    POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 24-Jähriger festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er am Montag, 22. Dezember, gegen 16.10 Uhr, in einem Lebensmittel-Discounter am Schwarzen Weg neun Steaks entwendet hatte, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 24-jährigen Mann fest. Der Mann, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde von Mitarbeitern dabei beobachtet, wie er ohne zu bezahlen mit dem Diebesgut den Discounter verlassen wollte. Als sie ihn ansprachen, ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:47

    POL-HAM: 68-jährige Fußgängerin leicht verletzt

    Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße zog sich eine 68-jährige Fußgängerin am Montag, 22. Dezember, leichte Verletzungen zu. Gegen 13.40 Uhr suchte eine 73-jährige VW-Fahrerin auf einem Parkplatz an der Dortmunder Straße nach einem freien Stellplatz. Als sie in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren