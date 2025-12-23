POL-HAM: Nach Zusammenstoß mit BMW - Fahrradfahrerin schwer verletzt
Hamm-Rhynern (ots)
Schwerverletzt kam eine 53-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag, 22. Dezember, auf dem Hannah-Arendt-Weg in ein Hammer Krankenhaus.
Die Hammerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Hannah-Arendt-Weg in südlicher Richtung, als sie mit dem auf der Fahrbahn stehenden BMW eines 41-Jährigen kollidierte.
Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(ds)
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell