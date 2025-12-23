PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 24-Jähriger festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am Montag, 22. Dezember, gegen 16.10 Uhr, in einem Lebensmittel-Discounter am Schwarzen Weg neun Steaks entwendet hatte, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 24-jährigen Mann fest.

Der Mann, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde von Mitarbeitern dabei beobachtet, wie er ohne zu bezahlen mit dem Diebesgut den Discounter verlassen wollte.

Als sie ihn ansprachen, schubste er sie weg und versuchte anschließend, mit seinem Fahrrad zu flüchten.

Seine Flucht misslang jedoch und die drei Mitarbeiter konnten ihn, obwohl er sie wegschubste, bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten neben den entwendeten Steaks weiteres vermeintliches Diebesgut in dem Rucksack des 24-Jährigen.

Der Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war, wurde vorläufig festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

