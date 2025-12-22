PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand an der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Am Freitag, 19. Dezember, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Kamener Straße aus.

Ein Zeuge hatte gegen 8.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden war.

Unter großem Personaleinsatz gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr zusammen mit dem Technischen Hilfswerk, ein komplettes Übergreifen des in einem Anbau ausgebrochenen Feuers auf das angrenzende Wohnhaus auf ein Minimum einzudämmen und die Flammen zu löschen. Eine Wohneinheit in dem Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Zudem setzte die Feuerwehr eine Drohne mit Wärmebildkamera ein, um das Brandgeschehen aus der Luft zu überprüfen.

Während der Löscharbeiten war die Kamener Straße im Bereich der Brandörtlichkeit gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Während der Löscharbeiten stellten Beamte Cannabis-Pflanzen im Anbau fest. Ob die Pflanzen zum Eigenkonsum angebaut wurden, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Hinweise zu dem Brand oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

