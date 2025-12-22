PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 47-jährige E-Scooter-Fahrerin am Freitag, 19. Dezember, nach einem Verkehrsunfall auf der Östingstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm war gegen 16.45 Uhr auf der Östingstraße in nördlicher Richtung unterwegs, als sie mit dem VW eines 27-jährigen Hammers kollidierte.

Der Caddy-Fahrer beabsichtigte von einem Grundstück auf die Fahrbahn einzufahren.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 07:13

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 15. bis zum 21. Dezember 2025

    Hamm (ots) - In der Woche vom 15. bis zum 21. Dezember gab es im Stadtgebiet ein vollendetes Einbruchsdelikt. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 21.12.2025 – 07:47

    POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Hamm-Osten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 20. Dezember, an der Kreuzung Ostenallee / Soester Straße / Fährstraße, verletzten sich zwei Personen leicht. Eine 38-jährige -Fahrerin eines Personenkraftwagen Ford befuhr gegen 22:35 Uhr die Ostenallee in westliche Richtung und beabsichtigte bei für sie Grünlicht zeigender Lichtsignalanlage nach links auf die Soester Straße abzubiegen. Hier kam ihr ein ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 07:58

    POL-HAM: Unbekannter beschädigt vier Autos

    Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger beschädigte am Mittwoch, 17. Dezember, gegen 22.30 Uhr vier geparkte Autos an der Augustastraße. Anschließend entfernte er sich fußläufig in Richtung Viktoriastraße. Der Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine weiße Hose und weiße Schuhe. Laut Zeugenaussagen sprach er türkisch mit bulgarischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren