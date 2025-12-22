Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 47-jährige E-Scooter-Fahrerin am Freitag, 19. Dezember, nach einem Verkehrsunfall auf der Östingstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm war gegen 16.45 Uhr auf der Östingstraße in nördlicher Richtung unterwegs, als sie mit dem VW eines 27-jährigen Hammers kollidierte.

Der Caddy-Fahrer beabsichtigte von einem Grundstück auf die Fahrbahn einzufahren.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell