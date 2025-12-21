Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hamm-Osten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 20. Dezember, an der Kreuzung Ostenallee / Soester Straße / Fährstraße, verletzten sich zwei Personen leicht. Eine 38-jährige -Fahrerin eines Personenkraftwagen Ford befuhr gegen 22:35 Uhr die Ostenallee in westliche Richtung und beabsichtigte bei für sie Grünlicht zeigender Lichtsignalanlage nach links auf die Soester Straße abzubiegen. Hier kam ihr ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Renault entgegen, welcher die Kreuzung bei Grünlicht geradeaus in Richtung Osten befuhr. Die Ford-Fahrerin schätzte den Abstand des herannahenden Renault falsch ein und bog ab ohne diesen zuvor passieren zu lassen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beie Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 14.000 Euro geschätzt. (sa)

