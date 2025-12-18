Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Warenständer in Brand geraten

Hamm-Heessen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch, 17. Dezember, gegen 10.35 Uhr ein Warenständer samt Bekleidung vor einem Modegeschäft an der Ahlener Straße in Brand geraten. Das Feuer konnte durch einen Kunden des Geschäftes gelöscht werden.

Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden.

Zur Höhe des Schadens konnten bislang keine Angaben getätigt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

