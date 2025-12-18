PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Warenständer in Brand geraten

Hamm-Heessen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch, 17. Dezember, gegen 10.35 Uhr ein Warenständer samt Bekleidung vor einem Modegeschäft an der Ahlener Straße in Brand geraten. Das Feuer konnte durch einen Kunden des Geschäftes gelöscht werden.

Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden.

Zur Höhe des Schadens konnten bislang keine Angaben getätigt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 12:25

    POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den Autodieb?

    Hamm (ots) - Mit Fotos einer Geschwindigkeitsmessanlage sucht die Polizei Hamm nach einem Autodieb. Der unbekannte Tatverdächtige entwendete in der Nacht von Samstag, 20. September, auf Sonntag, 21. September, einen BMW 320D XDrive aus der Straße "Auf dem Placken". Am 21. September um 9.10 Uhr wurde der entwendete BMW von einer Geschwindigkeitsmessanlage auf der Zollstraße in Hamm-Uentrop erfasst. Dabei wurde der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:29

    POL-HAM: Zigarettenautomat gesprengt

    Hamm-Herringen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 17. Dezember, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der August-Bebel-Straße. Gegen 2.10 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall und stellten einen auf dem Gehweg liegenden, beschädigten Zigarettenautomaten fest. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei dunkel gekleidete Personen an dem Automaten. Kurz darauf flüchteten sie in ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:17

    POL-HAM: 59-jährige Radfahrerin leicht verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Eine 59-jährige Radfahrerin zog sich am Dienstag, 16. Dezember, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein 51-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 17.15 Uhr die Straße Oberster Kamp in östlicher Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Wambelner Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den nördlichen Radweg der Straße Oberster Kamp in östliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren