Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zigarettenautomat gesprengt

Hamm-Herringen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 17. Dezember, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der August-Bebel-Straße.

Gegen 2.10 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall und stellten einen auf dem Gehweg liegenden, beschädigten Zigarettenautomaten fest. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei dunkel gekleidete Personen an dem Automaten. Kurz darauf flüchteten sie in nordwestliche Richtung, wobei eine Person ein Fahrrad benutzte.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine bislang unbekannte Menge Bargeld sowie mehrere Schachteln Zigaretten. Der Automat wurde durch die Sprengung vollständig zerstört.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

