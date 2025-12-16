PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Hamm (ots)

Die Vermisstenfahndung der Polizei Hamm nach einem vermissten 20-Jährigen (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 12.12.2025, 14.47 Uhr) wird hiermit zurückgenommen. Der junge Mann konnte unversehrt angetroffen werden. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, diese zu löschen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

