POL-HK: Schneverdingen: Zeugin nach Unfallflucht gesucht; Soltau: In Bauernhaus eingedrungen; Wietzendorf: Toilettenfester aufgebrochen; etc.

05.12./ Zeugin nach Unfallflucht gesucht Schneverdingen: Bereits am Freitag den 05.12. zwischen 16:45 Uhr und 16:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Famila-Parkplatz in Schneverdingen. Nachdem eine 72-Jährige nach dem Einkaufen zu ihrem Renault Megane zurückkehrte, wurde sie von einer Frau direkt darauf aufmerksam gemacht, dass eine weitere Frau kurz zuvor beim Ausparken aus der Parklücke gegen das Fahrzeug der 72-Jährigen gestoßen sei. Die Unfallfahrerin fuhr nach dem Zusammenstoß davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bitte Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere die Frau, die die Geschädigte auf den Unfall aufmerksam gemacht hat, sich mit der Polizei Schneverdingen in Verbindung zu setzen.

11.12. / In Bauernhaus eingedrungen

Soltau: Unbekannte drangen am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in ein Bauernhaus in Meßhausen ein. Während sich eine 76-Jährige im Garten des Hauses aufhielt, drangen der oder die Täter durch die offenstehende Hintertür in das Gebäude und durchwühlten die Räume nach Diebesgut. Mit Bargeld und einem Laptop flüchtete die Täterschaft in Unbekannte Richtung.

10.12. - 11.12. / Toilettenfester aufgebrochen Wietzendorf: Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag das Toilettenfester eines Bürogebäudes in der Hauptstraße in Wietzendorf auf. Hierüber verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude und durchwühlten die Räume. Die Täterschaft flüchtete mit einer geringen Menge Bargeld.

10.12. / Uhren entwendet

Essel: Mehrere Uhren waren die Beute von Tätern die sich am Mittwochabend Zutritt zu einem Bürogebäude im Schlehenweg verschafft haben. Nachdem die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude gelangten, öffneten sie dort zwei Glasvitrinen und entwendeten mehrere Rolex-Uhren. Dabei handelte es sich jedoch um unechte Markenuhren.

11.12. / Verkehrskontrolle führt zu mehreren Anzeigen Soltau: Bei einer Verkehrskontrolle Am Westerfeld hielten Polizeibeamte am Donnerstag um 16:45 Uhr einen 30-Jährigen Mann aus Hamburg an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Deshalb ordneten sie Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme an. Im Fahrzeug fanden die Beamten schließlich noch Marihuana, sowie eine größere Summe Bargeld. Anschließend stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des Mannes nicht versichert ist, so dass gegen 30-Jährigen nun mehrere Verfahren eingeleitete wurden.

