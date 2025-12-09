Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ahlden: Oberlenker entwendet; Bad Fallingbostel: Einbruchsversuch misslingt - Garagentür beschädigt; Walsrode: Unbekannte entwenden Stromkabel und Werkzeuge; etc.

Heidekreis (ots)

07.12. - 08.12. - Oberlenker entwendet

Ahlden: Unbekannte entwenden in der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montagmorgen gegen 8:15 Uhrdie Oberlenker von zwei auf einem Hof im Mörschweg stehenden Traktoren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

07.12. - 08.12. - Einbruchsversuch misslingt - Garagentür beschädigt Bad Fallingbostel: Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Garagentür in Bookhorst aufzubrechen. Der oder die Täter konnten die Tür zwar nicht öffnen, beschädigten diese durch ihren Versuch jedoch stark.

06.12. - 08.12. - Unbekannte entwenden Stromkabel und Werkzeuge Walsrode: Mehrere Stromkabel, vier Stromkästen und diverse Werkzeuge waren die Beute von unbekannten Tätern, die sich zwischen Samstag, 13 Uhr und Montagmorgen in Große Schneede an einer Baustelle zu schaffen machten. Nachdem sie die Täter zunächst Zutritt zum eingezäunten Baustellenbereich verschafft hatte, entwendeten sie mehrere Stromkabel und vier Stromkästen. Außerdem brachen sie mehrere Baucontainer auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161-48640 entgegen.

07.12. - 08.12. - E-Scooter entwendet

Walsrode: Ein E-Scooter samt Schloss wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Fahrradunterstand vom Bahnhof Walsrode entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 23:10 Uhr am Sonntagabend und 8:40 Uhr am Montagmorgen.

08.12. - Einbruch in Wohnhaus

Bad Fallingbostel: Durch ein eingeschlagenes Küchenfenster gelangten Unbekannte am Montagvormittag zwischen 6 Uhr und 14:30 Uhr in ein Wohngebäude in Jettebruch - Fuhrhop. In dem Gebäude durchwühlten die Täter offensichtlich sämtliche Räume. Das genaue Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

08.12. - Scheiben eingeschlagen

Bad Fallingbostel: Unbekannte schlugen am Montag zwischen 17:45 und 19:50 Uhr drei Scheiben eines in der Soltauer Straße in Bad Fallingbostel geparkten Peugeots ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

08.12. - Fahrt unter Drogeneinfluss

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Montagvormittag gegen 10 Uhr einen 23 Jährigen Soltauer, der zuvor mit seinem Ford in der Straße Am Bahnhof unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den 23 Jährigen eingeleitet.

