Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruchsversuch scheitert an Haustür; Bad Fallingbostel: Zaun beschädigt; Munster: Haustür durch Steinwurf beschädigt; etc.

Heidekreis (ots)

06.12.2025 - 07.12.2025 Einbruchsversuch scheitert an Haustür Schneverdingen: Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag in dem Heinrich-von-Kleist-Weg in Schneverdingen. Unbekannte hatten sich an der Haustür eines Einfamilienhauses zu schaffen gemacht. Der oder die Täter scheiterten jedoch bereits an der Tür und mussten den Tatort wieder unverrichteter Dinge verlassen.

06.12.2025 - 07.12.2025 - Zaun beschädigt Bad Fallingbostel: Durch Unbekannte wurde in der Nacht zu Sonntag der Holzzaun eines Grundstückes in Mengebostel beschädigt. Dabei wurde ein Zaunelement gelöst und ein weiteres Herausgebrochen und in einen nahegelegenen See geworfen.

07.12.2025 - Haustür durch Steinwurf beschädigt Munster: Durch Unbekannte wurde am Sonntag gegen 19 Uhr die Haustür eines Mehrparteienhauses in der Wilhelm-Bockelmann-Straße mit zwei Steinen beschädigt. Die Steine trafen die Glaseinsätze der Haustür, welche dadurch zu Bruch gingen. Es entstand ein Sachschaden von knapp 300 Euro.

07.12.2025 - Mit mehr als 2,5 Promille im Auto unterwegs Walsrode: Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte auf eine 37-jährigen Walsroderin aufmerksam gemacht. Diese war um kurz nach 6 Uhr trotz des vorherigen Konsums alkoholischer Getränke mit ihrem Pkw von einer Bar zu sich nach Hause gefahren. Als die Polizeibeamten die 37-Jährige antraf und bei ihr einem Atemalkoholtest durchgeführt wurde, ergab dieser einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Außerdem wurde gegen die Frau ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

07.12.2025 - Ohne Führerschein gefahren

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr einen 37-jährigen Verkehrsteilnehmer in Soltau in der Wilhelmstraße. Der Mann hatte zuvor während der Autofahrt sein Mobiltelefon benutzt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37 Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

07.12.2025 - Bei Schlägerei Armbanduhr entwendet - Polizei sucht Zeugen Walsrode: Am Sonntagmorgen zwischen 5:30 Uhr und 6:30 Uhr kam es in Walsrode in der Straße Lange Straße zu einem Raubdelikt. Ein 26-Jähriger aus Walsrode hatte bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen einen Schlag an den Hinterkopf bekommen und ein bislang Unbekannter habe ihm anschließend seine Armbanduhr entwendet. Der 26 Jährige wurde anschließend aufgrund seiner Verletzungen im HKK Walsrode behandelt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer 0516148640 zu melden.

