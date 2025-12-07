PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau-Wolterdingen; Sprengkörper:

Heidekreis (ots)

Soltau-Wolterdingen; Sprengkörper:

Vorfall am Samstagnachmittag, um 15.20 Uhr:

Im Rahmen der Streife wird in der Soltauer Straße in Soltau-Wolterdingen frisch aufsteigender Qualm festgestellt. Wenige Meter entfernt können eine leere Verpackung "Dum Bum 50" (Feuerwerkskörper Kat. F4) sowie drei Personen festgestellt werden. Keine der angetroffenen Personen will diese Feuerwerkskörper entzündet haben. Dies sollen angeblich bereits geflüchtete Jugendliche gewesen sein. Bei den dort entzündeten Knallkörpern handelt es sich um in Deutschland nicht zulässige Sprengkörper mit einer enormen Sprengwirkung. Da keiner der Anwesenden im Besitz einer hierzu erforderlichen Erlaubnis ist, werden Strafanzeigen hinsichtlich des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des Verstoßes gegen das Sprenggesetzes eingeleitet. Das Entzünden von Böllern an anderen Tagen als Sylvester/Neujahr stellt ohne behördliche Erlaubnis zudem eine Ordnungswidrigkeit dar. Zeugenhinweise zum Sachverhalt werden an die Polizei Soltau erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Einsatzleitstelle
Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

