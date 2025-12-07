Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Neuenkirchen/Soltau; drei Einbrüche auf Baustellen 2. Soltau; Flaggendiebstahl 3. Soltau-Wolterdingen; Sprengkörper

Heidekreis (ots)

1. Neuenkirchen/Soltau; drei Baustelleneinbrüche:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu drei Einbrüchen auf Baustellen. Die unbekannte Täterschaft gelang am Freitagabend im Zeitraum von 17 bis 22 Uhr auf umzäunte Baustellengelände im Bereich der Brochdorfer Straße / Am Sand. Dabei wurde u.a. ein Anhänger aufgebrochen und ein Container angegangen. Diebesgut wurde zusammengestellt aber zum Tatzeitpunkt noch nicht mitgenommen. Evtl. wurden die Täter bei der weiteren Tatausübung gestört. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Neuenkirchen entgegen.

In der Nacht kam es weiterhin nach dem Aufbruch von mehreren Containern und Türen zu einem vollendeten Diebstahl von diversen Werkzeugen von einer größeren Baustelle welche in der Wilhelmstraße in Soltau liegt. Zeugenhinweise oder sachdienliche Beobachtungen werden an die Polizei Soltau erbeten.

2. Soltau; Flaggendiebstahl:

Am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr, begab sich in der Blumenstraße in Soltau eine unbekannte Täterschaft auf ein frei zugängliches privates Anwesen, knickte einen dort befindlichen Fahnenmast ab und entwendete eine zuvor daran befindlich gewesene mecklenburgische Flagge. Zeugenhinweise werden an die Polizei Soltau erbeten.

3. Soltau-Wolterdingen; Sprengkörper:

Im Rahmen der Streife wird in der Soltauer Straße in Soltau-Wolterdingen frisch aufsteigender Qualm festgestellt. Wenige Meter entfernt können eine leere Verpackung "Dum Bum 50" (Feuerwerkskörper Kat. F4) sowie drei Personen festgestellt werden. Keine der angetroffenen Personen will diese Feuerwerkskörper entzündet haben. Dies sollen angeblich bereits geflüchtete Jugendliche gewesen sein. Bei den dort entzündeten Knallkörpern handelt es sich um in Deutschland nicht zulässige Sprengkörper mit einer enormen Sprengwirkung. Da keiner der Anwesenden im Besitz einer hierzu erforderlichen Erlaubnis ist, werden Strafanzeigen hinsichtlich des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des Verstoßes gegen das Sprenggesetzes eingeleitet. Das Entzünden von Böllern an anderen Tagen als Sylvester/Neujahr stellt ohne behördliche Erlaubnis zudem eine Ordnungswidrigkeit dar. Zeugenhinweise zum Sachverhalt werden an die Polizei Soltau erbeten.

Neben dem Hinweis auf die Strafbarkeit des Einführens, des Besitzes und des Entzündens dieser verbotenen Sprengkörper, sowie dem nur zu Sylvester und Neujahr bisher nicht vorliegendem allgemeinen Verbotes des Böllerns von erlaubtem Feuerwerk, wird noch einmal ausdrücklich auf die extreme Gefährlichkeit der Verwendung dieser sogenannten "Polen- oder Tschechen-Böller" hingewiesen.

4. Schneverdingen; Einbruch in Wohnhaus:

Unbekannte brachen am Freitagmittag gewaltsam in ein Einfamilienhaus "Am Wald" im Ortsteil Wintermoor/Ehrhorn ein. Dabei wurde ein Fenster beschädigt.

5. Schwarmstedt; Ladesäulen nicht mehr nutzbar:

In der Nacht zu Sonntag wurde von einer Polizeistreife auf einem Parkplatz am Mönkeberg in Schwarmstedt das Fehlen von Ladekabeln zweier Ladesäulen für Pkw festgestellt. Die vier Ladekabel wurden augenscheinlich abgeschnitten und entwendet. Hinweise auf Zeugen des Tatgeschehens nimmt die Polizei in Schwarmstedt entgegen.

6. BAB 7; Verkehrsunfall, Glück im Unglück am Nikolausmorgen:

Samstagfrüh kurz nach 6 Uhr kam ein 65-jähriger aus Neumünster mit seinem Sattelzug auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Bispingen und Evendorf aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein 62-jähriger Beifahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand Flurschaden und für die Bergung mussten Teile der Fahrbahn für einige Stunden gesperrt werden. Größere Behinderungen blieben aus.

