Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Kontaktbeamtinnen auf dem Wochenmarkt

Heidekreis (ots)

05.12.2025 / Kontaktbeamtinnen auf dem Wochenmarkt

Walsrode: Die Kontaktbeamtinnen Franziska Albrecht und Mira Pöllmann waren am Freitagmorgen auf dem Walsroder Wochenmarkt "im Einsatz", um die Bürgerinnen und Bürger vor allem auf die steigende Anzahl von Taschendiebstählen aufmerksam zu machen.

Neben einem Kaffee gab es vor allem wertvolle Tipps und Infomaterial, die die meist älteren Damen und Herren herzlich entgegennahmen.

Vor allem bei Menschenansammlungen, wie auf Wochen- und Weihnachtsmärkten oder auch im Supermarkt, kommt es immer wieder zu Taschendiebstählen. Viele Opfer bemerken das Fehlen ihrer Wertgegenstände erst später - meist dann, wenn die Täter auf und davon sind. Noch schlimmer wird es, wenn die Geschädigten ihre Bankkarte gemeinsam mit der PIN in der Geldbörse aufbewahren. Es folgen Bargeldabhebungen, die zu einem noch höheren finanziellen Schaden führen.

"Tragen Sie daher ihre Wertgegenstände immer körpernah und verdeckt!", lautete der wohl häufigste Tipp an diesem Morgen auf dem Wochenmarkt.

Am 17. Dezember wollen die Polizeibeamtinnen dann am Soltauer Wochenmarkt aufschlagen und mit den Menschen ins Gespräch kommen - denn Formate wie diese bieten die beste Möglichkeit, unkompliziert, offen, nahbar und ohne Barrieren zueinander zu finden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl.

