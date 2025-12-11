Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Auffahrunfall; Munster: Räderwerkkontrolle in drei Objekten in Munster; Rethem (Aller): Unfall mit Tierbeteiligung

Heidekreis (ots)

10.12. / Auffahrunfall

Munster: Nachdem sich am Mittwoch gegen 12:35 Uhr eine 29-Jährige Fahrschülerin, die im Fahrschulwagen gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer auf der B 71 in Alvern in Richtung Munster unterwegs war, verschaltet, bremste der Fahrschulwagen stark ab. Ein 38-Jähriger, der mit seinem VW Tiguan dahinterfuhr, konnte nur durch ebenfalls starkes abbremsen, einen Zusammenstoß verhindern. Eine dahinterfahrende 23-Jährige in ihrem VW T-Roc erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 38-Jährigen auf. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

10.12. / Räderwerkkontrolle in drei Objekten in Munster Munster: Unter polizeilicher Leitung fand am Dienstag, den 10. Dezember, eine behördenübergreifende Kontrollaktion in Munster statt. An der sogenannten Räderwerkkontrolle beteiligten sich neben der Polizei auch der Zoll, die Finanzbehörden sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und des Landkreises. Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt drei Objekte im Stadtgebiet überprüft. Ziel der Kontrolle war es, Verstöße unterschiedlicher Rechtsbereiche konsequent aufzudecken, bestehende Sicherheitsstandards zu überprüfen und die interbehördliche Zusammenarbeit weiter zu stärken. Dabei stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest. Diese umfassten unter anderem ordnungsrechtliche Beanstandungen, mögliche Verstöße gegen arbeits- und steuerrechtliche Bestimmungen sowie Hinweise auf unzureichende Dokumentationspflichten. Die Feststellungen werden nun durch die jeweils zuständigen Behörden weiter geprüft und entsprechend verfolgt. Die koordinierte Kontrolle verdeutlicht die enge Zusammenarbeit der beteiligten Stellen und zeigt, dass gemeinsame Maßnahmen ein wirkungsvolles Instrument zur Durchsetzung rechtlicher Vorgaben und zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit sind.

10.12. / Unfall mit Tierbeteiligung

Rethem (Aller): Am Mittwochabend kam es auf der B 209 in Fahrtrichtung Stöcken zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pferd verendet und ein Esel leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger Fahrer eines Volvo war gegen 18:45 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als plötzlich ein Pferd auf der Fahrbahn stand. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision erlitt das Pferd tödliche Verletzungen und verendete noch an der Unfallstelle. Unmittelbar hinter dem Pferd befand sich ein Esel ebenfalls auf der Straße. Dieser wurde durch das abbremsende Fahrzeug leicht touchiert und verletzt. Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt.

