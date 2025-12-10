Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Geschwindigkeitskontrollen in Oeningen - mehrere Verstöße festgestellt; Schneverdingen: Kupferkabel und Anhänger gestohlen - Polizei nimmt Täter auf der Flucht fest; etc.

Heidekreis (ots)

08.12. / Geschwindigkeitskontrollen in Oeningen - mehrere Verstöße festgestellt Soltau: Polizeibeamte führten am Montagvormittag im Bereich der Kreisstraße 9 in der Ortschaft Oeningen Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Abschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Im Zeitraum von 10:15 bis 12:00 Uhr wurden im Bereich der K9 insgesamt 13 Verstöße festgestellt. Spitzenreiter war ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Soltau, der mit 103 km/h gemessen wurde. Zudem wurde ein 19-jähriger Fahranfänger, der sich noch in der Probezeit befindet, mit 90 km/h registriert. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Uelzen war nicht nur deutlich zu schnell unterwegs, sondern stand darüber hinaus unter dem Einfluss von THC. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen zählt und Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit regelmäßig durchgeführt werden.

09.12. / Kupferkabel und Anhänger gestohlen - Polizei nimmt Täter auf der Flucht fest Schneverdingen: In den frühen Morgenstunden kam es auf einem Schrottplatz in Hillern zu einem Diebstahl, bei dem mehrere Kupferkabel sowie ein Pkw-Anhänger entwendet wurden. Als die Täter während ihrer Tat bemerkt wurden, flüchteten sie zunächst in unbekannte Richtungen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eines der mutmaßlichen Täterfahrzeuge Ortseingang Heber ausfindig gemacht werden. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt verließen zwei Insassen das Fahrzeug und flüchteten fußläufig. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte im Nahbereich gestellt und festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl dauern an.

09.12. / Einbruch in Wohnhaus

Walsrode: Unbekannte drangen am Dienstag zwischen 10 Uhr und 16:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Scharnhorststraße in Walsrode ein. Nachdem die Täter eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, durchwühlten sie die Räume des Wohnhauses und entwendeten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchtete die Täterschaft.

09.12. / Pkw brennt

Neuenkirchen: Am Dienstagnachmittag zwischen kurz nach 15 Uhr und 16:30 Uhr geriet ein Pkw auf einem Grundstück im Versemannsweg in Neuenkirchen in Brand. Der Pkw war auf einem Grundstück abgestellt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Ursache des Feuers konnte noch nicht ermittelt werden.

09.12. / 8-Jähriges Kind angefahren

Soltau: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 8-jähigen Kind kam es am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr in der Mühlenstraße in Soltau. Ein 61-jähriger Mann aus Hermannsburg hatte eine 40-jährige Frau auf ihrem Fahrrad in der Mühlenstraße die Fahrbahn queren lassen und beim Anfahren das hinter der Frau befindliche, ebenfalls auf dem Fahrrad fahrende 8-jährige Kind, übersehen. Der Mann kollidierte mit seinem VW Caddy mit dem Kind, welches durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus verbracht wurde.

09.12. / Polizei sucht Unfallfahrer

Walsrode: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr in der Verdener Straße in Walsrode. Ein schwarzer Pkw, vermutlich VW, befuhr die Verdener Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung wollte der Fahrer nach rechts in die Lange Straße abbiegen und wechselte dafür auf den Abbiegefahrstreifen. Hierbei hat er das Fahrzeug einer 48-jährigen Frau aus Hodenhagen übersehen und kollidierte mit ihrem Renault Twingo. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, ging zu der Frau, entschuldigte sich und entfernte sich direkt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dabei fuhr er an noch verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei und über die rote Ampel. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer und Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und bittet diese sich bei der Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161-48640 zu melden.

09.12. / Unfälle enden am Baum

Buchholz (Aller) / Neuenkirchen: Zu zwei Unfällen gleicher Art kam es am Dienstag im Heidekreis. Gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Unfall im Bereich Buchholz (Aller). Ein 43-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Gold die L 190 in Richtung Lindewedel, als er aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte dort mit einem Baum und drehte sich, so dass es entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 43-Jährige aus Buchholz (Aller) wurde durch den Unfall leicht verletzt. Kurz vor 21 Uhr kam es dann zu ebenso einem Unfall in der Lünzener Straße bei Neuenkirchen. Eine 41-jährige Neuenkirchenerin kam mit ihrem BMW Mini Cooper nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde leicht verletzt, das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit.

