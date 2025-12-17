Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opel beschädigt - Unfallverursacher gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 16. Dezember, einen geparkten Opel Corsa an der Werler Straße. Die Fahrerin parkte gegen 10.15 Uhr ihren Pkw auf einem Parkplatz. Als sie gegen 10.35 Uhr zurückkehrte bemerkte sie an der Fahrerseite diverse Beschädigungen. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

