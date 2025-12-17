Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 59-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 59-jährige Radfahrerin zog sich am Dienstag, 16. Dezember, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Ein 51-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 17.15 Uhr die Straße Oberster Kamp in östlicher Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Wambelner Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den nördlichen Radweg der Straße Oberster Kamp in östliche Richtung. Sie bog nach rechts in die Wambelner Straße ein, um in südliche Richtung zu fahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (bf)

