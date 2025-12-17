PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den Autodieb?

Hamm (ots)

Mit Fotos einer Geschwindigkeitsmessanlage sucht die Polizei Hamm nach einem Autodieb.

Der unbekannte Tatverdächtige entwendete in der Nacht von Samstag, 20. September, auf Sonntag, 21. September, einen BMW 320D XDrive aus der Straße "Auf dem Placken".

Am 21. September um 9.10 Uhr wurde der entwendete BMW von einer Geschwindigkeitsmessanlage auf der Zollstraße in Hamm-Uentrop erfasst. Dabei wurde der Fahrer des Fahrzeugs fotografiert.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Hinweise bitte telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de melden. (rv)

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6122493

Link zum Fahndungsportal und dem Foto des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/189542

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

