Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße/Opsener Straße sind am Mittwoch, 17. Dezember, zwei Personen verletzt worden.

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bönen befuhr gegen 22.05 Uhr die Werler Straße in nördlicher Richtung und wollte nach links in die Opsener Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste er seinen Mercedes bis zum Stillstand ab.

Ein 37-jähriger Mann aus Bönen befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Citroën hinter dem Mercedes und fuhr auf diesen auf.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro.

Bei der Kollision verletzte sich der 37-jährige Citroën-Fahrer schwer und der 28-jährige Mercedes-Fahrer leicht. Beide Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell