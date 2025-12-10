FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Brennender Baum an Mehrfamilienhaus löst Feuerwehreinsatz aus

Schwalmtal (ots)

Am Mittwochmittag wurde der Löschzug Waldniel um 12:25 Uhr mit dem Einsatzstichwort "F2 - Wohnungsbrand" auf die Schillerstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten einen brennenden Baum, der unmittelbar an den Balkon eines Mehrfamilienhauses angrenzte. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im Zuge von Abflammarbeiten entstanden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Glücklicherweise hatten vor Ort befindliche Gärtner bereits erste Löschmaßnahmen ergriffen und so eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert. Ein Trupp unter Atemschutz führte anschließend mit dem Schnellangriff gezielte Nachlöscharbeiten durch. Der betroffene Bereich wurde im Anschluss mit einer Wärmebildkamera sorgfältig kontrolliert. Auch die angrenzende Wohneinheit wurde vorsorglich überprüft.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Schillerstraße für rund 45 Minuten vollständig gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden.

Schwalmtal, den 10. Dezember 2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell