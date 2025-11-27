FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Kleinbrand in Einfamilienhaus - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Schwalmtal (ots)

Heute am frühen Donnerstagmorgen alarmierte die Kreisleitstelle Viersen den Löschzug Waldniel um 01:23 Uhr zu einem Kleinbrand im Rüsgenfeld. In der Küche eines Einfamilienhauses war es zu einem Entstehungsbrand gekommen, bei dem Kartonagen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatten. Der installierte Rauchmelder löste rechtzeitig aus und weckte die beiden schlafenden Bewohner. Der Hausbesitzer begann sofort mit ersten Löschversuchen, während seine Ehefrau den Notruf absetzte. Durch das schnelle und umsichtige Handeln des Paares konnte der Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend eingedämmt werden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass die Brandentwicklung bereits deutlich abgeschwächt war. Die Feuerwehr brachte das betroffene Brandgut ins Freie und kontrollierte die Küche sorgfältig mit einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutnester auszuschließen. Anschließend führten die Kräfte umfassende Lüftungsmaßnahmen durch, um die verbliebenen Rauchgase aus dem Gebäude zu entfernen. Der Bewohner, der während seiner Löschversuche Rauch eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst medizinisch untersucht. Ein Atemlufttest blieb unauffällig, sodass kein Transport ins Krankenhaus erforderlich war.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren. Für die rund 20 Einsatzkräfte aus Waldniel und Hehler endete der Einsatz nach etwa einer Stunde.

Schwalmtal, den 27. November 2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell