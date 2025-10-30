FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln in Waldniel

Schwalmtal (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (29.10.2025) wurde der Löschzug Waldniel der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal um 18:36 Uhr durch die Kreisleitstelle Viersen unter dem Stichwort "TH1 - Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall" zu einem Einsatz auf den Vogelsrather Weg alarmiert. Dort war es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen zwei Pkw gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich alle beteiligten Personen bereits außerhalb der Fahrzeuge. Der Rettungsdienst führte eine Sichtung aller beteiligten Personen durch und fokussierte sich anschließend auf die medizinische Erstversorgung einer verletzten Person, welche zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurde.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle umfassend ab, stellten den Brandschutz sicher, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel mithilfe von Bindemittel auf.

Für die Dauer des Einsatzes blieb der Kreuzungsbereich am Vogelsrather Weg rund anderthalb Stunden voll gesperrt.

Schwalmtal, den 30. Oktober 2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell