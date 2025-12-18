PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter beschädigt vier Autos

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger beschädigte am Mittwoch, 17. Dezember, gegen 22.30 Uhr vier geparkte Autos an der Augustastraße. Anschließend entfernte er sich fußläufig in Richtung Viktoriastraße.

Der Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine weiße Hose und weiße Schuhe. Laut Zeugenaussagen sprach er türkisch mit bulgarischem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 07:57

    POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Werler Straße

    Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße/Opsener Straße sind am Mittwoch, 17. Dezember, zwei Personen verletzt worden. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bönen befuhr gegen 22.05 Uhr die Werler Straße in nördlicher Richtung und wollte nach links in die Opsener Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste er seinen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 07:46

    POL-HAM: Warenständer in Brand geraten

    Hamm-Heessen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch, 17. Dezember, gegen 10.35 Uhr ein Warenständer samt Bekleidung vor einem Modegeschäft an der Ahlener Straße in Brand geraten. Das Feuer konnte durch einen Kunden des Geschäftes gelöscht werden. Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden. Zur Höhe des Schadens konnten bislang keine Angaben getätigt werden. Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:25

    POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den Autodieb?

    Hamm (ots) - Mit Fotos einer Geschwindigkeitsmessanlage sucht die Polizei Hamm nach einem Autodieb. Der unbekannte Tatverdächtige entwendete in der Nacht von Samstag, 20. September, auf Sonntag, 21. September, einen BMW 320D XDrive aus der Straße "Auf dem Placken". Am 21. September um 9.10 Uhr wurde der entwendete BMW von einer Geschwindigkeitsmessanlage auf der Zollstraße in Hamm-Uentrop erfasst. Dabei wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren