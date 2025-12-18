Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter beschädigt vier Autos

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger beschädigte am Mittwoch, 17. Dezember, gegen 22.30 Uhr vier geparkte Autos an der Augustastraße. Anschließend entfernte er sich fußläufig in Richtung Viktoriastraße.

Der Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine weiße Hose und weiße Schuhe. Laut Zeugenaussagen sprach er türkisch mit bulgarischem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell