Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Garageneinbruch: Unbekannte flüchten mit viel Diebesgut

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwischen Samstag, 20. Dezember, 15 Uhr, und Sonntag, 21. Dezember, 9 Uhr, brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Garage an der Berliner Straße ein.

Nachdem sich die unbekannten gewaltsam Zugang zu der Garage verschafften, entwendeten sie zwei Pedelecs, eine Stichsäge, einen Freischneider, einen Werkzeugkoffer sowie Schlagschrauber, Akkuschrauber und weiteres Werkzeug.

Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

