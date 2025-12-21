Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Straßenbahnunfall in Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen (ots)

(JS) Am 21.12.2025 um 21:45 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Unfall mit einer Straßenbahn in die Saarlandstraße nach Ludwigshafen-Süd gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine eingeklemmte Person unter der Straßenbahn vor.

Getroffene Maßnahmen:

Die Person wurde aus der Zwangslage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Die Fahrgäste in der Straßenbahn und weitere betroffene Personen wurden durch die Kräfte des Rettungsdienstes und ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt, die RNV und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell