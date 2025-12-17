PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

(MS) Am 17.12.2025 um 12:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Wanderstraße nach Ludwigshafen-Oggersheim alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet. Eine Bewohnerin wurde durch den Brand leicht verletzt, konnte sich jedoch selbst in Sicherheit bringen und wurde durch den anwesenden Rettungsdienst vor Ort versorgt. Nachdem der Brand gelöscht war, mussten Teile des Brandguts aus der Wohnung ins Freie gebracht werden. Das gesamte Gebäude wurde im Anschluss kontrolliert und umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen eingeleitet. Die betroffene Wohnung ist in Folge des Brandes nicht mehr bewohnbar. Die Stromversorgung musste im betroffenen Bereich des Gebäudes abgestellt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Technischen Werke Ludwigshafen und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

