POL-HAM: Nach Raub auf Pizzalieferant - Polizei ermittelt 38-jährigen Tatverdächtigen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nachdem er am Freitagabend, dem 12. Dezember, gegen 21.45 Uhr, einen 19-jährigen Pizzalieferanten am Lippehof überfiel, konnten Sachbearbeiter des zuständigen Kriminalkommissariats einen 38-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Im Rahmen der Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf den Hammer, der im Rahmen seiner Vernehmung die Tat gestand. (ds)

Ursprüngliche Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6178510

