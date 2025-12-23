Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 68-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße zog sich eine 68-jährige Fußgängerin am Montag, 22. Dezember, leichte Verletzungen zu.

Gegen 13.40 Uhr suchte eine 73-jährige VW-Fahrerin auf einem Parkplatz an der Dortmunder Straße nach einem freien Stellplatz. Als sie in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell