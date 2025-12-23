Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Dambergstraße

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Sonntag, 21. Dezember, 0.45 Uhr und Montag, 22. Dezember, 9.45 Uhr einen geparkten Pkw an der Dambergstraße. Der Fiat wies diverse Lackbeschädigungen am linken vorderen Kotflügel auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell