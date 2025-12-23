Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bramwiese war am Montag, 22. Dezember, zwischen 14.45 Uhr und 18.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem sich der oder die Unbekannten durch das Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafften, durchsuchten er oder sie die Räume und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld als Diebesgut.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (ds)

