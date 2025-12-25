Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet im Vorgarten - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Im Vorgarten endete die Fahrt einer 27-jährigen alkoholisierten Fahrzeugführerin an Hl. Abend gegen 22.53 Uhr.

Die Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Nissan Micra die Viktoriastraße in westliche Richtung als sie in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Mit ihrem Pkw durchbrach sie einen Zaun und kam vor einer Haustreppe zum Stehen. Während die 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, mussten die leichten Blessuren der Fahrerin vor Ort nicht behandelt werden.

Stattdessen wurde sie mit einem Streifenwagen der Polizeiwache zugeführt, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest zeigte zirka 1,6 Promille an.

Das Auto wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 16.000 Euro.

Alkohol am Steuer macht Sie zu einer Gefahr für sich und andere. Setzen Sie auf Sicherheit, nicht auf Risiko. Übernehmen Sie Verantwortung und verzichten Sie auf das Autofahren, wenn Sie Alkohol getrunken haben. (sa)

