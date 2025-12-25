PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen PKW und E-Scooter

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einen E-Scooter kam es am Dienstag, 23. Dezember um 15:25 Uhr auf der Alleestraße. Hier beabsichtigte eine 60jährige Hammerin mit ihrem Opel Adam von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Alleestraße einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 20jähriger Hammer mit seinem E-Scooter den südlichen Radweg ordnungswidrig in westlicher Fahrtrichtung. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer E-Scooters leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Der Zweiradfahrer begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

