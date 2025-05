Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Langerwehe (ots)

In der Nacht von Sonntag (11.05.2025) auf Montag (12.05.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rotbach. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Während der Bewohner im Obergeschoss schlief, durchsuchte der Täter das Erd- sowie das Untergeschoss und entwendete Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie eine Spielkonsole. Im Anschluss verließ der Täter das Haus unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Rotbach beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren erneut auf die Wertgegenstandsliste hin. Sollte Ihnen bei einem Einbruch etwas gestohlen werden, kann eine sogenannte Wertgegenstandsliste dabei helfen, nach Ihren entwendeten Wertsachen zu fahnden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/ .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell