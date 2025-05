POL-DN: Update zur Meldung vom 08.05.2025 "Zirkuszelt gerät in Brand"

Niederzier (ots) - In der Nacht zu Sonntag (11.05.2025) traf eine Polizeistreife zwei junge Männer an, die vermutlich dabei waren, gestohlenen Kraftstoff abzutransportieren. Im Rahmen der Streife fiel Beamten der Polizei Düren am gestrigen Sonntag gegen 01:48 Uhr ein Pkw auf, der in Oberzier am Forstweg parkte. Augenscheinlich standen zwei Personen am offenen Kofferraum und luden etwas ein. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden in und an dem Fahrzeug 14 Kanister mit ...

