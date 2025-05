Polizei Düren

POL-DN: Diesel-Diebe ertappt

Niederzier (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11.05.2025) traf eine Polizeistreife zwei junge Männer an, die vermutlich dabei waren, gestohlenen Kraftstoff abzutransportieren.

Im Rahmen der Streife fiel Beamten der Polizei Düren am gestrigen Sonntag gegen 01:48 Uhr ein Pkw auf, der in Oberzier am Forstweg parkte. Augenscheinlich standen zwei Personen am offenen Kofferraum und luden etwas ein.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden in und an dem Fahrzeug 14 Kanister mit jeweils 10 Litern Diesel und Werkzeuge zum Abpumpen von Kraftstoffen aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte die Polizei bei einem im Bau befindlichen Wohngebiet in der Nähe einen Bagger und weitere Fahrzeuge fest, die Aufbruch- und Dieselspuren aufwiesen.

Den Beschuldigten, einem 20-Jährigen aus Niederzier und einem 20-Jährigen aus Düren, wird unter anderem besonders schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeugen zur Last gelegt. Die Ermittlungen dauern an.

