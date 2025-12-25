Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: versuchter Diebstahl eines Fallrohres, Täter flüchtet unerkannt

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter versuchte am Mittwoch, 24. Dezember um 02:25 Uhr an der Heessener Straße ein Kupferfallrohr zu entwenden. Zur Tatzeit hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche an der Hausfassade. Als dieser nachsah, konnte er noch eine flüchtende Person feststellen. Die Person flüchtete in Richtung Westen. Der Zeuge konnte den Flüchtenden wie folgt beschreiben: männlich, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, Ziegenbart, trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Hinweise zu dem Diebstahl und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

