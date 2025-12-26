PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Jugendliche nach versuchtem Einbruch gestellt.

Hamm - Heessen (ots)

Am Donnerstag den 25.Dezember 2025 wurde der Polizei gegen 19:45 Uhr ein Einbruch in das alte Fachwerkhaus an der Straße Am Brokhof in Hamm-Heessen gemeldet. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten konnten ein offenstehendes Fenster an dem Gebäude feststellen. Aufmerksame Zeugen hatten zudem drei Personen gemeldet, die in das Gebäude eingedrungen und jetzt flüchtig sind. Diese Personen konnten in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Die drei Jugendlichen sind 14 und 16 Jahre alt und wurden nach Feststellung ihrer Personalien und der Aufnahme des Sachverhaltes in die Obhut ihrer Eltern übergeben. An dem offenstehenden Fenster entstand kein Sachschaden, entwendet wurde nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 23:06

    POL-HAM: Einbruch in Möbelhaus unter Verwendung eines Sprengkörpers, Täter flüchtig

    Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Mittwoch, dem 24. Dezember, 23 Uhr, bis Donnerstag, dem 25. Dezember, 0 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft an der Münsterstraße. Anwohner nahmen im genannten Zeitraum einen lauten Knall wahr. Als sie aus dem Fenster sahen, konnten sie zwei Personen beobachten, die zu Fuß über die Münsterstraße flüchteten. Als ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 22:44

    POL-HAM: versuchter Diebstahl eines Fallrohres, Täter flüchtet unerkannt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein bislang unbekannter männlicher Täter versuchte am Mittwoch, 24. Dezember um 02:25 Uhr an der Heessener Straße ein Kupferfallrohr zu entwenden. Zur Tatzeit hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche an der Hausfassade. Als dieser nachsah, konnte er noch eine flüchtende Person feststellen. Die Person flüchtete in ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 22:31

    POL-HAM: 6jährige bei Wildunfall leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein Wildunfall ereignete sich am Mittwoch, 24. Dezember um 17:30 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Einmündung Geinegge. Zur Unfallzeit befuhr ein 39jähriger Hammer mit seinem PKW, Mitsubishi die Münsterstraße in Richtung Hamm. Hier kam es zu dem Zusammenstoß mit einem Reh, welches die Fahrbahn querte. Infolge der Gefahrenbremsung und der Kollision mit dem Reh erlitt ein 6jähriges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren