Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Jugendliche nach versuchtem Einbruch gestellt.

Hamm - Heessen (ots)

Am Donnerstag den 25.Dezember 2025 wurde der Polizei gegen 19:45 Uhr ein Einbruch in das alte Fachwerkhaus an der Straße Am Brokhof in Hamm-Heessen gemeldet. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten konnten ein offenstehendes Fenster an dem Gebäude feststellen. Aufmerksame Zeugen hatten zudem drei Personen gemeldet, die in das Gebäude eingedrungen und jetzt flüchtig sind. Diese Personen konnten in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Die drei Jugendlichen sind 14 und 16 Jahre alt und wurden nach Feststellung ihrer Personalien und der Aufnahme des Sachverhaltes in die Obhut ihrer Eltern übergeben. An dem offenstehenden Fenster entstand kein Sachschaden, entwendet wurde nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell