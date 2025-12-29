PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Container in Brand geraten

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Container vor einem Vereinsheim an der Marker Dorfstraße ist am Samstag, 27. Dezember, gegen 15.55 Uhr in Brand geraten. Laut Zeugenaussagen habe zwei Jugendliche Böller gezündet, wodurch der Brand entstanden ist. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen über den Zaun eines Fußballplatzes in östliche Richtung. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch die Hitze wurde ebenfalls ein Fenster des Vereinsheims beschädigt.

Einer der beiden männlichen Jugendlichen trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke sowie Hose und Fußballschuhe. Die beiden Jugendlichen sollen zwischen 15 und 16 Jahre alt sein.

Hinweise zum Brand oder den beiden verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

