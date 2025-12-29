PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 22. bis zum 28. Dezember 2025

Hamm (ots)

In der Woche vom 22. bis zum 28. Dezember gab es im Stadtgebiet vier vollendete Einbruchsdelikte und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (bf)

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
  • 26.12.2025 – 09:55

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm - Herringen (ots) - Am Donnerstag den 25. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 15 Uhr und 22 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße im Hammer Ortsteil Herringen ein. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster zur Wohnung auf, drangen in das Innere und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten der Wohnung. Sie entwendeten ein Geldbetrag in ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 09:32

    POL-HAM: Drei Jugendliche nach versuchtem Einbruch gestellt.

    Hamm - Heessen (ots) - Am Donnerstag den 25.Dezember 2025 wurde der Polizei gegen 19:45 Uhr ein Einbruch in das alte Fachwerkhaus an der Straße Am Brokhof in Hamm-Heessen gemeldet. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten konnten ein offenstehendes Fenster an dem Gebäude feststellen. Aufmerksame Zeugen hatten zudem drei Personen gemeldet, die in das Gebäude eingedrungen und jetzt flüchtig sind. Diese Personen konnten ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 23:06

    POL-HAM: Einbruch in Möbelhaus unter Verwendung eines Sprengkörpers, Täter flüchtig

    Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Mittwoch, dem 24. Dezember, 23 Uhr, bis Donnerstag, dem 25. Dezember, 0 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft an der Münsterstraße. Anwohner nahmen im genannten Zeitraum einen lauten Knall wahr. Als sie aus dem Fenster sahen, konnten sie zwei Personen beobachten, die zu Fuß über die Münsterstraße flüchteten. Als ...

    mehr
