Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: BMW geriet in den Gegenverkehr: Zusammenstoß mit LKW - Zeugensuche!

Erlensee (ots)

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer eines 1er BMW mit seinem Wagen am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Landesstraße 3193 zwischen den Kreisverkehren (Bruchköbeler Straße / "Zum Fliegerhorst") von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen. Der Fahrer des BMW kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus; auch der LKW-Lenker wurde zur Abklärung etwaiger Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache klären. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

