POL-OF: BMW geriet in den Gegenverkehr: Zusammenstoß mit LKW - Zeugensuche!
Erlensee (ots)
(fg) Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer eines 1er BMW mit seinem Wagen am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Landesstraße 3193 zwischen den Kreisverkehren (Bruchköbeler Straße / "Zum Fliegerhorst") von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen. Der Fahrer des BMW kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus; auch der LKW-Lenker wurde zur Abklärung etwaiger Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache klären. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.
