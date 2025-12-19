Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Detonation vor Shisha-Bar: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einer Detonation vor einer Shisha-Bar in der Berliner Straße am Donnerstagmorgen (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6182299) befinden sich die beiden festgenommenen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Beschuldigten identifiziert und auf der Autobahn 3 in Richtung Köln lokalisiert werden. Die beiden Insassen - zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren mit niederländischer Staatsangehörigkeit - wurden bei dem auf der Autobahn durchgeführten Zugriff festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Offenbach zugeführt.

Die konkrete Tatbeteiligung der beiden Beschuldigten, die keine Angaben zum Tatvorwurf machen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das von den Beschuldigten geführte Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt am heutigen Freitag (19.12.2025) einen Haftbefehl gegen beide Beschuldigte wegen des Verdachts des versuchten Mordes, der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie der Sachbeschädigung und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Da der Bereich um das Lokal zum Tatzeitpunkt bereits stark frequentiert war, halten es die Ermittler für wahrscheinlich, dass Zeugen Beobachtungen gemacht haben und wichtige Hinweise geben könnten. Zeugen werden daher aufgerufen, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden. Möglich ist dies jederzeit unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Die Hintergründe der Tat sind noch weitgehend unklar und nun zentraler Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen nun eine Verbindung zu ähnlichen Vorfällen in den letzten Wochen und Monaten im Rhein-Main-Gebiet. Im Vorfeld zu der gestrigen Tat hatte die Offenbacher Polizei bereits einen Hinweis auf eine geplante Straftat erhalten, die sich gegen die Shisha-Bar richten sollte. Die Polizei reagierte hierauf umgehend mit der Einleitung von Schutzmaßnahmen, zu denen unter anderem eine verstärkte polizeiliche Präsenz im Umfeld des Lokals gehörte. Auch wenn diese Maßnahmen die Tat nicht verhindern konnten, trugen sie entscheidend dazu bei, dass unmittelbar nach dem Geschehen intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und die Tatverdächtigen kurze Zeit später festgenommen werden konnten. Der Polizei sind bislang keine Verletzten bekannt geworden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser und den damit zusammenhängenden Meldungen richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

