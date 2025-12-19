Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Gartenhütte; Wohnungen aufgebrochen und durchsucht; Diebe stahlen Kompletträder und Kennzeichenhalterungen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Gartenhütte - Offenbach

(fg) Vorhängeschloss des Gartentors geknackt, Grundstück betreten, Türriegel der Hütte zerstört, Innenraum durchsucht, Beute eingesackt: diese chronologische Aufzählung beschreibt einen Gartenhütteneinbruch, der sich zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, im Mainzer Ring ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher unter anderem alkoholische Getränke, Werkzeuge und eine Luftpumpe mit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Wohnungen aufgebrochen und durchsucht - Obertshausen

(me) Einbrecher waren am Donnerstag in Obertshausen unterwegs. Bislang sind der Polizei drei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser gemeldet worden. In der Tempelhofer Straße gelangten die Ganoven unter Zuhilfenahme eines angrenzenden Baugerüsts zunächst auf den Balkon einer dortigen Wohnung, um hiernach die Balkontüre gewaltsam zu öffnen. Nachdem die Diebe das Appartement gesichtet hatten, verschwanden sie offenbar ohne Beute wieder. In der Friedensstraße hebelten die Täter ebenfalls die Tür zum Balkon auf, um im weiteren Verlauf die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Aber auch hier wurden die Übeltäter mutmaßlich nicht fündig. Im bislang letzten Fall von Donnerstag wurde das Küchenfenster zum Einstiegsort der Eindringlinge. In einem der Zimmer fanden die Langfinger Bargeld in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden an allen Objekten dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Kripo aus Offenbach ermittelt nun und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Diebe stahlen Kompletträder und Kennzeichenhalterungen - Dietzenbach

(fg) Unbekannte waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Elisabeth-Selbert-Straße (einstellige Hausnummern) zugange und stahlen fünf Reifensätze sowie zwei Kartons mit Kennzeichenhalterungen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter zwischen Mittwochabend, 18.15 Uhr und Donnerstagvormittag, 11 Uhr, zunächst einen Doppelstabmattenzaun und öffneten im weiteren Verlauf einen auf dem Gelände stehenden Lagercontainer. Aus diesem nahmen die Diebe ihre Beute mit, ehe sie sich vermutlich mit einem Fahrzeug davonmachten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Schwarzer BMW aufgebrochen: Polizei sucht nach Zeugen - Neu-Isenburg

(me) Scheibe eingeschlagen, Auto geöffnet und durchsucht: So lässt sich die Tatbegehung von bislang unbekannten Langfingern beschreiben. Die Diebe hatten es am Donnerstag offensichtlich auf einen schwarzen BMW in der Frankfurter Straße (150er-Hausnummern) abgesehen. Laut den bisherigen Ermittlungen machten sich die Ganoven gegen 20.45 Uhr ans Werk. Offenbar erbeuteten sie einen niedrigen Betrag an Bargeld und einen Teil der Fahrzeugpapiere. Zeugen der Tat setzen sich bitte mit der Kripo (069 8098-1234) in Verbindung.

5. Einbrecher hatten es auf Spielautomaten abgesehen - Langen

(me) Spielautomaten waren das Ziel von Unbekannten am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 2.55 Uhr verschafften sich die Übeltäter gewaltsam Zugang zu einer Bar in der Mörfelder Landstraße (10er-Hausnummern), indem sie ein Fenster aufhebelten. Hiernach versuchten die Eindringlinge die beiden dort befindlichen Spielautomaten zu öffnen. Durch ihr rabiates Vorgehen wurden diese in Mitleidenschaft gezogen. Ob die Diebe aus den Maschinen oder sonst etwas entwenden konnten, ist bislang unklar. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 an die Kripo aus Offenbach.

Offenbach, 19.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

