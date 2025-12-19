Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 52. Kalenderwoche 2025

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 52. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits in schutzwürdigen Bereichen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

22.12.2025:

Hanau-Steinheim, B 45 in Höhe der Lärmschutzwand (schutzwürdiger Bereich - Lärmschutz);

23.12.2025:

Rodgau, Nieder-Roden, Frankfurter Straße (schutzwürdige Zone - Seniorenheim).

Offenbach, 19.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

