Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht im Baustellenbereich; Räucherlachs geklaut und in Fahrzeug geflüchtet: Mitarbeiter sprangen zur Seite und Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung in Kiosk: Zeugen gesucht!

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unfallflucht im Baustellenbereich - Autobahn 66 / Anschlussstelle Maintal (Bischofsheim)

(cb) Am Donnerstag kam es auf der Bundesautobahn 66 zwischen der Anschlussstelle Frankfurt/Bergen-Enkheim und der Anschlussstelle Maintal-Bischofsheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Unfallverursacher gegen 0.15 Uhr im Bereich einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Baustellenbegrenzung. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fuß einer Begrenzungsbake auf die beiden Fahrspuren geschleudert. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. In der Folge fuhren ein Ford-Lenker sowie ein Mercedes-Fahrer über den Baustellenbegrenzungsfuß und beschädigten hierdurch ihre Autos. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer 06181 9010-0 mit den Ermittlern der Polizeiautobahnstation Südosthessen in Verbindung.

2. Räucherlachs geklaut und in Fahrzeug geflüchtet: Mitarbeiter sprangen zur Seite - Hanau

(fg) Im Ortsteil Großauheim in der Brown-Boveri-Straße verließen zwei Männer bepackt mit Räucherlachs am Mittwochnachmittag den dortigen Supermarkt, ohne die mitgeführte Ware zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes, gegen 13.15 Uhr, erklang aufgrund der elektronischen Sicherung ein Alarm, durch welchen eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam wurden. Sie forderten die beiden Männer im Alter von 35 bis 40 Jahren auf, stehen zu bleiben. Daraufhin rannten die Räucherlachs-Diebe in Richtung der Straße davon und stiegen in einen grauen Wagen, es soll sich um einen kleineren SUV gehandelt haben, mit niederländischen Kennzeichenschildern ein. Die Mitarbeitenden mussten im weiteren Verlauf zur Seite springen, um dem davonfahrenden Auto auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Wert der Beute beträgt rund 250 Euro. Die Polizei sucht mit nachfolgenden Personenbeschreibungen nach den beiden Tätern:

Täterbeschreibung 1:

- 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, dunkler Bart, lichtes Haar mit Halbglatze

Täterbeschreibung 2:

- 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, dunkler Bart - trug eine weiße Mütze

Die beiden Unbekannten waren dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise auf das Fluchtfahrzeug sowie die beiden Männer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung in Kiosk: Zeugen gesucht! - Bad Orb

(fg) Schwarzer Vollbart, etwa 30 Jahre alt, vollständig schwarz gekleidet und etwa 1,75 Meter groß: Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, eine junge Frau in einem Kiosk in der Hauptstraße (10er-Hausnummern) beleidigt und auch bedroht haben soll. Der Hintergrund des verbalen Angriffs ist bislang unklar. Der Mann sei sehr aufgebracht und aggressiv gewesen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

Offenbach, 18.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

