POL-OF: Wichtige Zeugin nach Detonation in der Berliner Straße gesucht!
Offenbach (ots)
(fg) Während der Detonation eines explosiven Gegenstandes in der Berliner Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6182084) am Donnerstagmorgen, passierte eine Radfahrerin die Bar in der Berliner Straße. Die Ermittler bitten diese Frau, die eine wichtige Zeugin sein könnte, sich ebenso wie weitere Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.
Offenbach, 18.12.2025, Pressestelle, Felix Geis
