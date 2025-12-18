Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Weißer Fiat geklaut; Geldspender nach mutmaßlichem Betrug gesucht; Hausbewohnerin störte mutmaßliche Einbrecherinnen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen gesucht: Weißer Fiat geklaut - Offenbach

(cb) Unbekannte haben einen weißen Fiat Ducato geklaut, welcher in der Mühlheimer Straße im Bereich der 180er-Hausnummern abgestellt war. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Fahrzeugdiebe zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, eine Fahrzeugscheibe ein, um so in das Innere zu gelangen. Anschließend überwanden sie die technischen Sicherungen und flüchteten in dem weißen Ducato mit OF-Kennzeichen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Betrüger flohen mit Bargeld - Offenbach

(cb) Betrüger erbeuteten am Samstag durch Ablenkung knapp 1.000 Euro von einer Mitarbeiterin eines Geschäftes in der "Große Marktstraße" (einstellige Hausnummern), weshalb die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen hat und Zeugen der Tat sucht. Zwei Männer in Begleitung einer Frau und eines Kindes fragten die Kassiererin des Kiosks, gegen 17 Uhr, ob sie Bargeld wechseln könne. Im weiteren Verlauf verwickelten die Unbekannten die 33-Jährige in ein Gespräch. Während des Ablenkungsmanövers nahmen sie unbemerkt Bargeld an sich. Im Anschluss flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung. Die vier Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter 1:

- männlich, etwa 45 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß und Bart - Bekleidung: grüner Hut und schwarze Jacke

Unbekannter 2:

- männlich, etwa 60 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß - schwarze kurze Haare sowie grau-weißer Bart - Bekleidung: orangefarbene Jacke und schwarze Hose

Unbekannte 3:

- weiblich, etwa 40 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß - Bekleidung: grüner Mantel, blaue Jeans und schwarze Schuhe - hatte eine Tüte dabei

Kind:

- braune sowie kurze Haare - Bekleidung: grüne Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe

Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Schwarzer Kia angedotzt: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Die Beamten des Polizeireviers in Offenbach suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer Kia beschädigt wurde. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen Wagen am Mittwoch (10. Dezember), gegen 20.30 Uhr, am Fahrbahnrand am Wilhelmsplatz ab. Bei seiner Rückkehr am Donnerstag (11. Dezember), gegen 9 Uhr, musste er Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite feststellen. Vermutlich streifte der Unfallverursacher den Kia mit OF-Kennzeichen im Vorbeifahren und richtete dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Ermittler.

4. Hausbewohnerin störte mutmaßliche Einbrecherinnen - Offenbach

(cb) Anscheinend waren zwei Frauen gerade dabei die Eingangstür einer Wohnung im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Johannes-Morhart-Straße (einstellige Hausnummern) aufzubrechen, als eine Hausbewohnerin hinzukam und sie störte. Während die eine Täterin, sie hatte eine kräftige Statur, trug eine OP-Maske und hatte eine hellbraune Wintermütze mit Bommel auf dem Kopf, versuchte, die Tür zu öffnen, stand ihre Komplizin am Aufzug Schmiere. Die Frau, welche sich an der Tür zu schaffen machte, war mit einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Ihre etwa 25 Jahre alte Begleiterin, welche zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß war, trug ebenfalls eine OP-Maske. Sie hatte schwarze Haare und hatte ein dunkles Kopftuch an; sie trug Handschuhe, eine hellbraune Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Nachdem sich das Duo ertappt fühlte, flüchtete es in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

5. Frau hinter Wohnungstür bedroht - Offenbach

(cb) Eine Hausbewohnerin informierte am Mittwoch die Polizei darüber, dass soeben ein Maskierter an ihrer Wohnungstür in der Mödlingstraße (20er-Hausnummern) geklingelt und sie zudem bedroht habe. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen habe sich gegen 12.30 Uhr der etwa 1,70 Meter große Unbekannte in Begleitung eines Kindes Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft. Im Anschluss habe der Mann an der Wohnungstür im Obergeschoss geklingelt und gerufen, dass er vom "FBI" wäre. Als die Wohnungsinhaberin daraufhin durch den Türspion schaute, habe sie zudem einen waffenähnlichen Gegenstand gesehen, woraufhin sie die Polizei informierte. Der Unbekannte war zuvor geflüchtet. Zeugen, welche Hinweise auf den Täter geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung.

6. Geldspender nach mutmaßlichem Betrug gesucht - Langen

(cb) Ein 28 Jahre alter Betrüger soll am Dienstagnachmittag in einem Geschäft sowie auf einem Parkplatz in der Straße "An der Winkelwiese" (30er-Hausnummern) vermeintlich Spenden gesammelt haben. Der Gauner habe die Kunden des Einkaufsmarktes angesprochen und um Spenden für eine nicht existierende Hilfseinrichtung gebeten. Ein Zeuge beobachtete wie eine Kundin des Supermarktes Bargeld spendete und informierte anschließend die Polizei. Die Schutzleute konnten den Betrüger und seine Begleiterin vor Ort antreffen. Der Verdächtige musste mit zur Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Personen, die Geld spendeten sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Wer fuhr gegen den schwarzen Polo? - Seligenstadt

(cb) Wer fuhr gegen den schwarzen Polo, der im Wendehammer in der Straße "Am Klosterbrühl" parkte? Dieser Fragen gehen die Ermittler der Polizei in Seligenstadt nach und suchen Zeugen der Unfallflucht. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange des schwarzen Kleinwagens und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 18.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

