Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto überschlug sich: Zwei Leichtverletzte und Totalschaden

Dreieich (ots)

(lei) Zwei leichtverletzte Personen und ein demolierter Nissan sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße 3317 zwischen Götzenhain und Sprendlingen ereignete.

Ein 19-Jähriger war dort gegen 21.15 Uhr mit seinem Micra in nördliche Richtung unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern kam, die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte der Pkw mit einem Leitpfosten und überschlug sich im Graben mehrfach.

Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, zu deren Behandlung sie ins Krankenhaus gebracht wurden. An dem Micra entstand vermutlich Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

