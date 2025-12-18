POL-OF: Tödlicher Verkehrsunfall: 59-jähriger Fußgänger nach Kollision mit Sattelzug verstorben
Hainburg (ots)
(cb) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Dabei ist ein 59 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen.
Nach den bisher vorliegenden Informationen war es gegen 14.40 Uhr zu der Kollision im Einmündungsbereich der Offenbacher Landstraße gekommen. Ein 51-Jahre alte Fahrer mit seinem Sattelzug wollte demnach von der Hauptstraße nach links in die Offenbacher Landstraße einbiegen. Offenbar beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, welcher die Hauptstraße überqueren wollte.
Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst und Notarzt leiteten umgehend die medizinische Hilfe bei dem Mann ein. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen.
Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. In dem Zusammenhang wurde auch die Sattelzugmaschine samt Auflieger sichergestellt. Der Bereich um die Unfallstelle war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.
Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden (06182 8930-0).
